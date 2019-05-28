'Mısır'da savaş suçu işleniyor'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda ordu ve polis ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, bölgede yaşayan sivillere karşı uzun yıllardır savaş suçu işlediğini belirterek operasyonları bitirme çağrısı yaptı.

HRW tarafından iki yıllık araştırma sonucu hazırlanan 134 sayfalık raporda, İsrail ve Gazze Şeridi'ne sınırı olan bölgede, özellikle çatışmaların sıklaştığı 2013 yılından bu yana karadan ve havadan yapılan saldırılar sonrası yüzlerce sivilin işkence, keyfi gözaltı, adam kaçırma ve yargısız infaz gibi eylemlere maruz kaldığı belirtiliyor.

Örgüt bu kapsamda konuyla ilgili bölgede yaşayan eski devlet yetkisi, askeri personel ve sivil olmak üzere toplam 54 kişiyle röportaj yaptı.

Resmi açıklama ve uydu görüntüleriyle desteklenen rapora göre bugüne kadar 50 sivil keyfi olarak gözaltına alınırken, bu kişilerden 39'u gizli mekanlarda tutuldu. Daha önce gözaltına alınanların aktardığına göre, yetersiz ilaç tedavisi ve beslenme sebebiyle polis ve askerlerin alıkoyduğu bu kişilerden bazıları hayatını kaybetti. Tutuklulardan 14'ü ise herhangi bir mahkemeye çıkarılmadan öldürüldü.

Söz konusu raporda ayrıca 12 yaşından küçük çocukların yetişkinlerle birlikte gözaltına alınarak annelerinden ayrıldığı, El Gala adlı askeri nezarethanede alıkoyulan tutukluların sayısının bini geçtiği, gözaltında tutulanlara darp etmek ve elektrik vermek gibi türlü işkenceler yapıldığı ve gözaltında 3 ölüm vakasının belgelendiği bilgileri yer alıyor.

Raporda ayrıca 2014 yılında IŞİD saflarına katıldığını ilan ederek ismini Sina Vilayeti şeklinde değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı militan grubun bölgede yaptığı saldırılar sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlercesinin ise evlerini terk ettiği bildirildi. Örgüt ayrıca aralarında polis, asker ve sivillerin de olduğu çok sayıda kişiyi kaçırarak türlü işkenceler sonrası kurdukları sözde İslami mahkemelerde yargılayarak akabinde birçok infaz gerçekleştirdi.