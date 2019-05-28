"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

'Mısır'da savaş suçu işleniyor'

28 Mayıs 2019, Salı 10:56
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda ordu ve polis ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, bölgede yaşayan sivillere karşı uzun yıllardır savaş suçu işlediğini belirterek operasyonları bitirme çağrısı yaptı.

HRW tarafından iki yıllık araştırma sonucu hazırlanan 134 sayfalık raporda, İsrail ve Gazze Şeridi'ne sınırı olan bölgede, özellikle çatışmaların sıklaştığı 2013 yılından bu yana karadan ve havadan yapılan saldırılar sonrası yüzlerce sivilin işkence, keyfi gözaltı, adam kaçırma ve yargısız infaz gibi eylemlere maruz kaldığı belirtiliyor.

Örgüt bu kapsamda konuyla ilgili bölgede yaşayan eski devlet yetkisi, askeri personel ve sivil olmak üzere toplam 54 kişiyle röportaj yaptı.

Resmi açıklama ve uydu görüntüleriyle desteklenen rapora göre bugüne kadar 50 sivil keyfi olarak gözaltına alınırken, bu kişilerden 39'u gizli mekanlarda tutuldu. Daha önce gözaltına alınanların aktardığına göre, yetersiz ilaç tedavisi ve beslenme sebebiyle polis ve askerlerin alıkoyduğu bu kişilerden bazıları hayatını kaybetti. Tutuklulardan 14'ü ise herhangi bir mahkemeye çıkarılmadan öldürüldü.

Söz konusu raporda ayrıca 12 yaşından küçük çocukların yetişkinlerle birlikte gözaltına alınarak annelerinden ayrıldığı, El Gala adlı askeri nezarethanede alıkoyulan tutukluların sayısının bini geçtiği, gözaltında tutulanlara darp etmek ve elektrik vermek gibi türlü işkenceler yapıldığı ve gözaltında 3 ölüm vakasının belgelendiği bilgileri yer alıyor.

Raporda ayrıca 2014 yılında IŞİD saflarına katıldığını ilan ederek ismini Sina Vilayeti şeklinde değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı militan grubun bölgede yaptığı saldırılar sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlercesinin ise evlerini terk ettiği bildirildi. Örgüt ayrıca aralarında polis, asker ve sivillerin de olduğu çok sayıda kişiyi kaçırarak türlü işkenceler sonrası kurdukları sözde İslami mahkemelerde yargılayarak akabinde birçok infaz gerçekleştirdi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Mısır, insanlık suçu
Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya'da çatışmalar devam edecek

    'Mısır'da savaş suçu işleniyor'

    Ekonomik güven endeksi geriledi

    Libya'daki çatışmaların bilançosu ağır: 562 ölü

    Binali Yıldırım 'canlı yayın' şartını açıkladı

    Fiat ve Renault birleşiyor

    İsrail Suriye'ye saldırdı

    TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası

    Kartta aidat vurgunu

    Mescid-i Aksa’yı itikaftakiler koruyor

    Şûrâsız sistem saltanat getirir

    Medya hakim ve savcı gibi

    Gazetecilere yönelik saldırılar arttı

    İdlib'deki muhalifler Türkiye'den koruma talep ediyor

    'S-400 anlaşması imzalandı'

    Romanya'da iktidar partisi başkanına hapis cezası

    Yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya çıktı

    Adil Gür: İmamoğlu'nun işi daha kolay

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Camide “siyasî mesaj”!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceza adaleti için empati eğitimi yeter mi?
    Genel

    Kartta aidat vurgunu
    Genel

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası
    Süleyman KÖSMENE

    Tövbe kapısı herkese açık mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    150’liklerin vatandaşlıktan çıkarılması
    Genel

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir
    Orhan GÜLER

    “Yeni” sistem ve AKaPe’nin başarı(!) hikâyeleri…
    Genel

    Medya hakim ve savcı gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.