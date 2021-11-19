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19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Mısır iç savaşa çekilmek isteniyor

19 Kasım 2021, Cuma
MISIR, SURİYE’DE OLDUĞU GİBİ BİR İÇ SAVAŞA ÇEKİLMEK İSTENİYOR, HUKUKA DARBE VURULUYOR.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), “Biz Mısır’da alınan bu idam kararlarının yargının siyasallaşmasının da ötesinde iç savaşa yönelik bir stratejinin parçası olduğundan endişe ediyoruz” dedi. Derneğin basın açıklamasında şunlar yer aldı, “Geçtiğimiz yıl 3 Temmuz’da meydana gelen darbeye karşı İhvan-ı Müslim’in ve Mısır halkı meşru tepkilerini ortaya koyarak direnmişler fakat darbe yönetimi bu sivil direnişi canlı yayında tüm dünyanın gözleri önünde kanlı bir şekilde bastırma cihetine gitmiştir. Buna rağmen Mısır halkı sağduyusunu kaybetmemiş ve silaha sarılmadan darbeye karşı direnmeye devam etmiştir. 24 Mart tarihinde verilen ve hür seçimleri destekleyen 529 kişinin 20 dakikalık bir mahkemeden sonra idam cezasına çarptırılmaları en kötü diktatör rejimlerinde bile görülmeyen bir olaydır. Bunun hiçbir şekilde insan hakları, özgürlük ve adaletle ilgilisi yoktur. Sisi rejimi aldığı bu karar ile Cemal Abdül Nasır’ı bile geride bırakmıştır. Çünkü bu zalim rejim, seçimlerde verdiği oyun hakkını arayan 2 bin 600 sivili şehit etmiş, 7 bin sivili de yaralamıştır. Mısır ordusu, tarihinde ilk defa kendi halkına karşı bu denli bir katliam yapmıştır. Tüm bu süreç dikkatle tetkik edildiğinde Mısır halkı tahrik edilerek tüm Mısır, Suriye’de olduğu gibi bir iç savaşa çekilmek istenmektedir. Böyle bir ortamın kazananı ırkçı emperyalizm ve İsrail’dir.

SESİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ

Duyarlılık sahibi uluslararası tüm kurum ve kuruluşların bu idam kararlarına karşı en sert tepkiyi göstermesini bekliyoruz. İslam ülkelerinden hükümetler nezdinde adımlar atılmasını istiyoruz. Irak’ta rutine bağlanmış bombalama olaylarının, Suriye’deki iç savaşın, Mısır’da işletilen darbe sürecinin ve coğrafyamızı kana bulayan diğer olayların sömürü ile beslenen bir merkez tarafından yürütüldüğüne inanmaktayız. Yeryüzünde sömürülen, ezilen, yoksul ve yoksun bırakılan ve çocuklarının oluk oluk kanı akıtılan toplumlar bütün bu zulümlere karşı ortak bir irade beyanında bulunmadığı müddetçe değişen bir şey olmayacaktır. Hakkı üstün tutan bir anlayışla Yeni Bir Dünya’nın mutlaka kurulması gerekmektedir. Mahkemenin kararı Mısır’daki rejimin zalim ve diktatör bir rejim olduğunu ortaya koymuştur. Bizler Müslümanlar olarak bu idamlara karşı tepkimizi ortaya koymalı ve sesimizi yükseltmeliyiz.” 

İstanbul - Seyhan Şentürk 

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