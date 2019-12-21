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21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Morales hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

21 Aralık 2019, Cumartesi 11:20
Bolivya’dan iltica etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales’e karşı ABD destekli baskılar sürüyor. Meksika’dan Arjantin’e geçen Morales hakkında bir tutuklama kararı daha çıkarıldı. Arjantin, Morales’i teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Bolivya’da ABD destekli ordunun müdahalesi sonucu görevi bırakıp iltica etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales’e karşı hamleler artıyor. Bolivya’da savcılık Morales hakkında “halkı isyana teşvik ve terörizm” suçlamalarıyla bir tutuklama kararı daha çıkardı. Ülkenin İçişleri Bakanı Arturo Murillo, Morales’i “35 kişinin ölümüne neden olan şiddetli çatışmaları kışkırtmak” ile suçlayarak hakkında suç duyurusunda bulundu, yakalama kararını sosyal medyada paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Morales, Devlet Başkanlığı’nın halen devam ettiğini vurgulayarak “20 Ocak 2015’te çıkarılan 651 sayılı kanun, 22 Ocak 2020’ye kadar benim başkan olduğumu beyan ediyor. Bu kanun ne feshedildi, ne geçersiz kılındı, ne de anayasaya aykırı ilan edildi. Bu yüzden fiili Anez, (sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando) Camacho ve (seçimleri kaybeden devlet başkanı adayı Carlos) Mesa hükümetinin her türlü adımı yasaya aykırıdır” açıklamasında bulundu.

İstifa kararının Meclis tarafından kabul edilmediğini belirten Morales, “Kanunen halen ben devlet başkanıyım. İstifam, Bolivya anayasasında yer aldığı şekilde Yasama Meclisi tarafından onaylanmadı. Onaylanmış olsa bile, anayasal bir hükümet geçişi prosedürleri uygulanmadı bu yüzden Anez yasa dışı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan etti” diye konuştu.

Morales “Darbeciler anayasal prosedürleri yerine getirmedi, sistemli bir şekilde anayasayı ihlal ediyorlar. Politik baskıya neden oldular ve insanlığa karşı suç işlediler. Yaptıkları her şey hukuk karşısında geçersizdir” ifadelerini kullandı.

ARJANTİN: TESLİM ETMEYECEĞİZ

Arjantin hükümeti de Morales’e destek olmaya devam edeceklerini açıkladı. Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, “Morales’i herhangi bir nedenle teslim etmeyeceğiz, onu koruyacağız” açıklaması yaptı. Hükümet yetkilileri de konuya ilişkin açıklamalarında, Morales’in ‘siyasi mülteci’ statüsünde ülkede kalmaya devam edebileceğini ifade etti. Morales’e sağlanan diplomatik korumanın da artırılacağını kaydeden hükümet yetkilileri, Arjantin’de Morales’e dönük uygulanacak herhangi olumsuz bir adıma izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Arjantin’de yaşayan Bolivyalılar da kitle örgütlerinin çağrısıyla başkent Buenos Aires’te Morales’e destek yürüyüşü düzenledi. Mayıs Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, ellerinde Morales’e destek yazıları olan pankartlarla, And Dağları civarında yaşayan yerlileri temsil eden 7 renkli Whipala ve Bolivya bayrakları taşıdı.

Etiketler: Morales, tutuklama kararı
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