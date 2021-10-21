Moskova'da kısmi kapanma kararı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım'da kısmi kapanmaya gidileceği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, internet sayfası üzerinden, şehirdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumu ve virüse karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentte, salgın durumunun kötüleştiğini belirten Sobyanin, 28 Ekim-7 Kasım'da tatil ilan ettiklerini duyurdu.

Sobyanin, bununla birlikte söz konusu dönemde, şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç, tüm şirketlerin kapalı olacağı ancak vatandaşların internet üzerinden alışveriş yapabileceği bilgisini paylaştı.

Restoran ve kafelerin sadece evlere servis yapmasına izin verildiğini aktaran Sobyanin, bu tarihler arasında kamu hizmeti sağlayan devlet birimlerinin de kapalı olacağını belirtti.

Bu süreçte, çocuk bahçeleri ile okulların da tatilde olacağını ifade eden Sobyanin, "Tiyatro ve müzeler, yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla ziyaret edilebilecek. Kültür, spor, eğlence ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanıyor." ifadelerini kullandı.

8 Kasım itibarıyla ise tiyatro ve müzelerin yüzde 70 doluluk oranını geçmemesi, barkod sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla çalışabileceğini, kültür, spor ve eğlence etkinliklerinin de barkod sistemiyle düzenlenebileceğini bildiren Sobyanin, sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların çalışacağını aktardı.

Sokağa çıkma yasağının olmadığı Moskova'da maske takma zorunluluğu devam ediyor.