Mülteci kampları risk altında

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını, mülteci kamplarını tehdit altında bırakıyor. Dünya genelinde 10 milyondan fazla insanın yaşadığı bu kampların neredeyse hiçbiri Covid-19 testine tabi tutulmadı.

Dünyada 70 milyondan fazla insan, savaş ya da çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldı, 10 milyondan fazla insansa mülteci kamplarında yaşamını sürdürüyor.

Mültecilerin barındığı kampların bir kısmında koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için bazı tedbirler alındı ancak hiçbirine yönelik kapsamlı bir karantina uygulaması yapılmadı. Kamp sakinlerinin Covid-19 testine tabi tutulmaması, insanlar Covid-19 semptomları gösterene kadar virüsün kontrolsüzce yayılma riski oluşturuyor ve kampları koronavirüse karşı savunmasız hale getiriyor.

Yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı eksikliği nedeniyle olası bir koronavirüs salgınının mülteci kamplarında binlerce insanın hayatını tehlikeye atacağı düşünülüyor.

Semptom yoksa test de yok

Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland, "New York ve Norveç'te dahi test sıkıntısı yaşanıyor ancak yardım etmeye çalıştığımız güney ülkelerinin çoğunda neredeyse hiç test uygulanmıyor" şeklinde konuşuyor.

Egeland ve ekibi faaliyet gösterdikleri 30 ülkedeki durumu inceledi ve neredeyse hiçbir ülkede insanların hastalık semptomları göstermeden önce test edilmediğini tespit etti.

Suriye'de savaşın vurduğu İdlib'de Covid-19 olduğundan şüphe edilen insanlara tahsis edilen küçük çaplı tek bir sağlık tesisi bulunuyor. Dünyanın en büyük mülteci kamplarından birine ev sahipliği yapan Bangladeş'teyse yardım kuruluşları izolasyon tesisleri kurmak üzere seferber oldu. Kenya'daki iki kamptaysa açlık ve savaştan kaçan Somalili mülteciler, daha kötü günlerin geleceğinden korkuyor.

Birçok kampta alan yetersizliği ve altyapı eksikliği sosyal mesafe uygulamalarını ve el yıkama olanağını imkansız hale getiriyor.

Kenya'da 217 bin mültecinin yaşadığı Dadaab kampında sebze satıcısı Mariam Abdi AP'ye yaptığı konuşmada, "Amerika'da her gün insanlar ölüyorsa, sizce bize ne olacak? Hepimiz yok olacağız" diyor.

Egeland ise " Eğer koronavirüs salgını Avrupa'dan Türkiye üzerinden İdlib'e sıçrar ve burada güçlenirse muhakkak Avrupa'ya geri dönecek" uyarısında bulunuyor.

Lübnan'daki mülteci kampında ilk Covid-19 vakası bildirildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çarşamba günü, Lübnan'daki mülteci kampında Suriye'den gelen Filistinli bir kadının koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Ajans, Covid-19 tespit edilen kadının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa ilinde bulunan bir kampta yaşadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, gerekli tüm önlemlerin alındığı ve hastanın Beyrut'taki Rafik Hariri Hastanesi'e kaldırıldığı, tüm tedavi masraflarının Ajans tarafından karşılanacağı belirtildi.

Filistinli kadının ülkede mülteci kampı içinde tespit edilen ilk vaka olduğu bildirildi.