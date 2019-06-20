"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Mültecilerin sorunları unutulmasın

20 Haziran 2019, Perşembe
Her yıl 20 Haziran, dünyadaki mültecilerin durumu hakkında bir bilinç oluşturmak için Dünya Mülteci Günü olarak belirlenmiştir.

2001 yılından beri, her yıl 20 Haziran’da kutlanan Dünya Mülteciler Günü, Dünyanın her yerinden, şiddet ve zulümden dolayı evlerinden kopartılan ve zulümden kaçan insanların anıldığı bir gündür. Son yıllardaki söz konusu gelişmeler dünya mültecilerinin sorunlarını geçmişe oranla daha acil ve önemli bir gündem maddesi haline getirdi. 20 Haziran, dünyadaki mültecilerin durumunu, sorunlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak için Dünya Mülteci Günü olarak belirlenmiştir.

Türkiye, göç hareketlerinin merkezi

Dünyada 65 milyondan fazla insan, çatışma, şiddet ya da insan hakları ihlâli sebebiyle yerlerinden edinmiş durumda. Çatışma, şiddet ve zulüm sebebiyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısı küresel çapta rekor düzeylere ulaşırken; Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürmüştür. Suriyeli sığınmacıların yanı sıra 85 ülkeden gelen toplam 400 bine yakın sığınmacı da bulunduğu belirtiliyor. Türkiye nüfusunu oluşturan her 20 kişiden biri mülteci. Türkiye’de 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 3,6 milyon Suriyeli ve yaklaşık 500 bin de Suriyeli olmayan mülteci bulunuyor. UNHCR BM Mülteci Örgütü’nün 2019 kayıt Türkiye istatistiklerine göre, Türkiye, 3,6 milyon Suriyeli, 170 bin Afgan, 142 bin Iraklı, 39 bin İranlı, 5 bin 700 Somalili mültecilerin yanı sıra 11 bin 700 diğer uyruklardan kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye, mülteci üreten coğrafyalara yakınlığı ve Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler için bir geçiş ülkesi olarak görülmesi nedeniyle göç hareketlerinin merkezinde yer almaktadır.

Günün anısına dev görsel 

Fransa’nın başşehri Paris’in sembol yapılarından Eyfel Kulesi önünde 20 Haziran Dünya Mülteci Günü kapsamında dev bir görsel hazırlandı. Euronews’in haberine göre, Eyfel Kulesi’nin hemen yanında bulunan Champs de Mars Parkı’nın çimleri üzerinde 15 bin metre karelik alana yapılan dev görselde ‘dayanışmayı’ sembolize eden ‘iki insan elinin birbirini tutması’ tasvir edildi. Sanatçı Guillaume Legros hazırladığı eser için sadece tebeşir ile kömür kullandığını ve tabiata zarar vermediğini belirtirken görselin Beyond Walls adlı projenin bir parçası olduğunu ifade etti.

Fransız sanatçı bu amaçla zor durumda olan mültecilerin hayatlarına dikkat çekmek istediklerini belirterek “Akdeniz’de arama kurtarma çalışmaları yapan SOS Mediterranean adlı sivil toplum örgütüne bir saygı çalışması yaptık. Birbirine kenetlenmiş ellerle onların kurtardığı hayatları ifade ediyoruz” diye konuştu.

 

HABER: Süreyya Nur İşler

sureyyanurisler@gmail.com

 

Haber Merkezi

Etiketler: mülteci, dünya, iç savaş, insan
Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarih bu zulmü unutmayacak

    Mültecilerin sorunları unutulmasın

    Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

    İmamoğlu: 23 Haziran'da sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    AB'den Türkiye'ye hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu nasıl adalet?

    İktidar bloğu çığı patlattı

    İnşaatta istihdam 531 bin azaldı

    Kayıp kuşaklar olmasın

    Mısır'dan BM ve Erdoğan'a Muhammed Mursi tepkisi

    'Hakimlerin özgürlükçü pencereden karar vermelerini sağlayacak adımlar atılmalı'

    BM: Veliaht Prens Selman Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

    İsrail güçleri tarafından darp edilen 60 yaşındaki Filistinli şehit oldu

    Libya'da havalimanına saldırı başlatıldı

    ABD Taliban ile barış görüşmesi yapacak

    BM Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili raporu açıkladı

    Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için
    Genel

    Mültecilerin sorunları unutulmasın
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.