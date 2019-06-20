Mültecilerin sorunları unutulmasın

Her yıl 20 Haziran, dünyadaki mültecilerin durumu hakkında bir bilinç oluşturmak için Dünya Mülteci Günü olarak belirlenmiştir.

2001 yılından beri, her yıl 20 Haziran’da kutlanan Dünya Mülteciler Günü, Dünyanın her yerinden, şiddet ve zulümden dolayı evlerinden kopartılan ve zulümden kaçan insanların anıldığı bir gündür. Son yıllardaki söz konusu gelişmeler dünya mültecilerinin sorunlarını geçmişe oranla daha acil ve önemli bir gündem maddesi haline getirdi. 20 Haziran, dünyadaki mültecilerin durumunu, sorunlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak için Dünya Mülteci Günü olarak belirlenmiştir.

Türkiye, göç hareketlerinin merkezi

Dünyada 65 milyondan fazla insan, çatışma, şiddet ya da insan hakları ihlâli sebebiyle yerlerinden edinmiş durumda. Çatışma, şiddet ve zulüm sebebiyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısı küresel çapta rekor düzeylere ulaşırken; Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürmüştür. Suriyeli sığınmacıların yanı sıra 85 ülkeden gelen toplam 400 bine yakın sığınmacı da bulunduğu belirtiliyor. Türkiye nüfusunu oluşturan her 20 kişiden biri mülteci. Türkiye’de 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 3,6 milyon Suriyeli ve yaklaşık 500 bin de Suriyeli olmayan mülteci bulunuyor. UNHCR BM Mülteci Örgütü’nün 2019 kayıt Türkiye istatistiklerine göre, Türkiye, 3,6 milyon Suriyeli, 170 bin Afgan, 142 bin Iraklı, 39 bin İranlı, 5 bin 700 Somalili mültecilerin yanı sıra 11 bin 700 diğer uyruklardan kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye, mülteci üreten coğrafyalara yakınlığı ve Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler için bir geçiş ülkesi olarak görülmesi nedeniyle göç hareketlerinin merkezinde yer almaktadır.

Günün anısına dev görsel

Fransa’nın başşehri Paris’in sembol yapılarından Eyfel Kulesi önünde 20 Haziran Dünya Mülteci Günü kapsamında dev bir görsel hazırlandı. Euronews’in haberine göre, Eyfel Kulesi’nin hemen yanında bulunan Champs de Mars Parkı’nın çimleri üzerinde 15 bin metre karelik alana yapılan dev görselde ‘dayanışmayı’ sembolize eden ‘iki insan elinin birbirini tutması’ tasvir edildi. Sanatçı Guillaume Legros hazırladığı eser için sadece tebeşir ile kömür kullandığını ve tabiata zarar vermediğini belirtirken görselin Beyond Walls adlı projenin bir parçası olduğunu ifade etti.

Fransız sanatçı bu amaçla zor durumda olan mültecilerin hayatlarına dikkat çekmek istediklerini belirterek “Akdeniz’de arama kurtarma çalışmaları yapan SOS Mediterranean adlı sivil toplum örgütüne bir saygı çalışması yaptık. Birbirine kenetlenmiş ellerle onların kurtardığı hayatları ifade ediyoruz” diye konuştu.

HABER: Süreyya Nur İşler

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