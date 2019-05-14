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14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Müslüman iş adamına hakaret cezasız kalmadı

14 Mayıs 2019, Salı 13:15
Kanada'nın Mississauga kentinde, Müslüman bir iş adamını "ekonomik terörist" olmakla suçlayan siyasetçi Johnston, 2,5 milyon Kanada doları tazminat ödeyecek.

Kanada'nın Mississauga kentinde 2017'de Belediye Başkan adayı olan Kevin Johnston, seçim kampanyası süresince hazırladığı birçok video ve bir radyo programında, Paramount Fine Foods isimli helal lokantalar zincirinin sahibi Mohamad Fakih aleyhinde İslamofobik yorumlarda bulundu.

Fakih'in, kendisi hakkındaki suçlamaları mahkemeye taşıması üzerine açılan davada, Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme kararında, "Johnston özünde korkunç davranışla Kanada toplumu olarak saygınlığımızdan daha azını hak etmeyen değerli bir üyesine büyük bir haksızlık etti. Johnston'ın söylemleri, bu ülkenin kendilerine verdiği özgürlüklerin kötüye kullanılmasını ve en kötüsü de insanları yalnızca dinleri nedeniyle hedef alan nefret dolu bir konuşma örneğini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Johnston'ın, 2,5 milyon Kanada doları (11,3 milyon Türk lirası) tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Johnston'a, Fakih'in evine veya ailesine 100 metreden fazla yaklaşma, Fakih ile iletişim kurma ve Fakih hakkında yazılı veya görsel materyal yayınlama yasağı getirdi. 

"Umarım herkes benden ders alır"

Johnston'ın Fakih hakkında hazırladığı nefret söylemi içeren videoları yayınlayan internet sitesinin sahibi Ranendra Banerjee de yaptıkları nedeniyle özür diledi.

Banerjee, konuya ilişkin yayınladığı videoda, "Fakih'e dini veya etnik kökeni yüzünden saldırmanın yanlış olduğunu öğrendim. Kanada'da böyle bir nefrete yer yok. Umarım bu özrü görenler veya okuyan herkes benim hatamdan ders alır." dedi.

"Karar net bir mesaj veriyor"

Kararın ardından açıklama yapan Fakih de kararın Johnston'ın davranışlarının yanlış olduğu konusunda "net bir mesaj" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu karar, çevrim içi nefret dağıtanların bedel ödemek zorunda kalacağını göstermek için önemli bir adımdır. Bu önemlidir çünkü biri sizi yanlış şekilde yalnızca Müslüman olduğunuz için 'terörist' olarak adlandırdığında bunun adı İslamofobidir. Bunu kendim için değil çocuklarımın zorba ve nefret dolu insanların doğru yolda olmadığını ve Kanada'nın bizi koruyacağını bilmesi için yaptım. Bu karar buraya ait olma duygumu pekiştirdi. Mahkemelerin hedef olduğum ve yalnız hissettiğim bir zamanda yanımda olacağını bilmek bana büyük güven veriyor."

Mississauga Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olan Kevin Johnston, Fakih ve Müslümanlar aleyhinde hazırladığı altı farklı videoyu sosyal medya platformlarında paylaşmış, bir internet sitesi ve radyo kanalında da açıklamalarda bulunmuştu.

Kanada İstatistik Kurumu da 2017'yi, "Müslümanlar başta olmak üzere Yahudiler ve siyahiler aleyhine tüm zamanların en fazla nefret suçlarının işlendiği yıl" olarak göstermişti.

AA

Etiketler: kanada, islamofobi
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