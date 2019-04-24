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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Müslüman liderlerden Katolik Başpiskoposu’na taziye

24 Nisan 2019, Çarşamba 00:47
Sri Lanka’da Müslüman din adamları ve İslâm toplumu liderleri, Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarının ardından Katolik Kilisesi Kolombo Başpiskoposu Kardinal Malcom Ranjith’i ziyaret etti.

Bütün Seylan Ulema Cemiyetinden (ACJU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cemiyet Başkanı ve Sri Lanka Müftüsü Şeyh Muhammed İbrahim Rizwe öncülüğündeki din adamları, milletvekilleri ve siyasetçilerden oluşan heyet, Kolombo Başpiskoposu Kardinal Ranjith’e taziye ziyaretinde bulundu.

Heyet, ziyarette, St. Anthony’s, St. Sebastian ve Meryem Ana kiliselerini hedef alan saldırılarda ölenler için Hıristiyan cemaatine başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Kardinal Ranjith, zor zamanlarda dini topluluklar arasında barışın ve uyumun korunmasının önemine işaret ederek, Sri Lanka’nın on yıllardır terörden çok çektiğini, halka yeniden bu şartların dayatılmaması gerektiğini vurguladı.

Sri Lanka’daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Sri Lanka’da 45’i çocuk 321 kişinin öldüğü terör saldırısının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, saldırının Yeni Zelanda’daki cami saldırılarının intikamını almak için gerçekleştirildiğini iddia etti. Sri Lanka Savunma Bakanı Wijewardene bu iddiayla ilgili detaylı bilgi ise vermedi. Sri Lanka’daki saldırının şüphelisi olarak “Ulusal Tevhid Cemaati” adlı örgüt üzerinde duruluyor. Uluslar arası terör uzmanları, örgütün El Kaide veya IŞİD’ten destek almış olabileceğini belirtiyordu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise, Sri Lanka’da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarında ölenler arasında 5’i yabancı uyruklu 45 çocuğun olduğunu duyurdu. 

 

Etiketler: sri lanka
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