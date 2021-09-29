Müslüman siyasetçi kendini savundu

Hollanda’da, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte’ye “suikast hazırlığı yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılan Müslüman siyasetçi Arnoud van Doorn, “Eleştiren Müslüman bir siyasetçi olduğum için ve ismimi lekelemek istedikleri için haksız yere gözaltına alındım.” dedi.

Geert Wilders’in liderliğindeki İslâm ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nden (PVV) 2011’de ayrılarak İslam’ı seçen, Birlik Partisi Lahey Belediyesi Encümeni Arnoud van Doorn, gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Van Doorn, “Eleştiren Müslüman bir siyasetçi olduğum için ve ismimi lekelemek istedikleri için haksız yere gözaltına alındım. Avukatımla bunun peşini bırakmayacağız. Sebepsiz bir yere, saçma bir gerekçe ile birinin gözaltına alınmasını insan haklarının ihlâli olarak görüyoruz. Beni yıpratmaya çalışan Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumuna (NCTV) karşı büyük bir dava açacağım ve tazminat talebinde bulunacağım. Bu bana yapılan tamamen bir zorbalıktır.” diye konuştu. AA

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