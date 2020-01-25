"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Müslümanlara ayrımcılık yapan havayolu şirketi cezalandırıldı

25 Ocak 2020, Cumartesi 16:30
Müslümanlara ayrımcılık yapan Delta Airlines 50 bin dolar ceza ödeyecek

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 3 Müslüman yolcuya ayrımcılık yapan Delta Airlines şirketine 50 bin dolar para cezası kesti.

Ulaştırma Bakanlığı kararına göre Delta Airlines, 3 Müslüman yolcunun ayrımcılığa uğratılarak şirketin güvenlik yetkililerince uçaktan indirildiği gerekçesiyle 50 bin dolar ceza ödeyecek.

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden Delta'nın, yolcuları uçaktan indirerek ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiğini belirten Bakanlık, şirketin söz konusu olaylara karışan pilotlar, uçuş personeli ve müşteri temsilcilerine "kültürel hassasiyet" eğitimi vermesi kararı aldı. 

Kararda, Delta'nın meydana gelen iki farklı olayda bu yolculara ayrımcılık yaptığını reddettiği ancak durumları farklı şekilde ele alması gerektiğini kabul ettiği belirtildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde olaylardan birine konu olan çiftin ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde yaşayan Faysal ve Nazia Ali olduğu ifade edildi. 

Etiketler: Müslüman, ayrımcılık, havayolu şirketi, ceza
Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlara ayrımcılık yapan havayolu şirketi cezalandırıldı

    'Geçen yıl yapılan kamu binaları bile hasarlı'

    Enkaz altındayken görevlilerle konuşan kadın kurtarıldı

    Erdoğan Elazığ'a gidiyor

    Malatya Valiliği'nden deprem açıklaması

    Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    Abdullah Gül'den deprem açıklaması

    Adıyaman Cezaevindeki tutuklular başka cezaevlerine naklediliyor

    İmamoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu

    Süleyman Soylu depremle ilgili açıklamalarda bulundu

    Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

    Korona virüsü Avrupa'ya sıçradı

    Deprem sonrası 274 artçı sarsıntı oldu

    Deprem sonrasında iletişim kurabilmek için indirmeniz gereken uygulamalar

    Akhisar'da 3,6 büyüklüğünde deprem

    Kosova'dan 'yardıma hazırız' mesajı

    Elazığ'da bir köy tamamen yıkıldı

    'Zamanında uyardık'

    Yunanistan: Yardıma hazırız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vicdanlarda mâkes bulmayan bir karar
    Genel

    Elazığ ve Malatya'da 18 kişi vefat etti! Artçı sarsıntılar devam ediyor!
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır
    Cevher İLHAN

    Hani “kimse mahkemelere tâlimat veremez”di!
    Ali FERŞADOĞLU

    Hak ve adalet mutlaka yerini bulacak inşaallah
    Genel

    Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 20'ye yükseldi, binden fazla yaralı var
    Genel

    Olmaz dediklerimiz oluyor
    Genel

    Tek parti rejimine geri döndük
    Ahmet BATTAL

    Seyyar armutlar ve çocukları
    Faruk ÇAKIR

    Doğu Türkistan’ı kim savunacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.