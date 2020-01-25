Müslümanlara ayrımcılık yapan havayolu şirketi cezalandırıldı

Müslümanlara ayrımcılık yapan Delta Airlines 50 bin dolar ceza ödeyecek

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 3 Müslüman yolcuya ayrımcılık yapan Delta Airlines şirketine 50 bin dolar para cezası kesti. Ulaştırma Bakanlığı kararına göre Delta Airlines, 3 Müslüman yolcunun ayrımcılığa uğratılarak şirketin güvenlik yetkililerince uçaktan indirildiği gerekçesiyle 50 bin dolar ceza ödeyecek. ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden Delta'nın, yolcuları uçaktan indirerek ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal ettiğini belirten Bakanlık, şirketin söz konusu olaylara karışan pilotlar, uçuş personeli ve müşteri temsilcilerine "kültürel hassasiyet" eğitimi vermesi kararı aldı. Kararda, Delta'nın meydana gelen iki farklı olayda bu yolculara ayrımcılık yaptığını reddettiği ancak durumları farklı şekilde ele alması gerektiğini kabul ettiği belirtildi. Yerel medyaya yansıyan haberlerde olaylardan birine konu olan çiftin ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde yaşayan Faysal ve Nazia Ali olduğu ifade edildi.

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