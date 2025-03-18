Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlükte artış var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM tarafından 15 Mart olarak kabul edilen “İslamofobiye Karşı Uluslararası Gün” öncesinde video mesajı yayınladı.

İslam'ı savunmak insanlığı savunmaktır Guterres, mesajında herhangi bir ülke ya da hükümeti isimlendirmeden, “Müslümanlara karşı ırkçı profilleme, insan haklarını ve onurunu ihlal eden ayrımcı politikalar ile bireylere ve ibadet yerlerine yönelik açık şiddet gibi endişe verici bir hoşgörüsüzlük artışı görüyoruz” dedi. Genel Sekreter, dijital platformların nefret söylemi ve tacizle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hepimiz hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı sesimizi yükseltmeliyiz” ifadelerini kullandı. DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER... Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 316

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.