Myanmar'da darbe karşıtları sokaklara döküldü

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından, yaklaşık 1000 protestocu, demokrasiye dönüş talebiyle sokaklara çıktı.
Fabrika işçilerinin ve öğrencilerin çoğunluğu oluşturduğu protestocular, sabah saatlerinde başkent Yangon'da toplandı.
"Askeri diktatörlüğe hayır", "Kahrolsun diktatörlük, yaşasın demokrasi" sloganları atarak yürüyen grup, polisin engellemesiyle karşılaştı.
Myanmarlılar, dün gece darbeyi bir kez daha balkonlarında tencere ve tavalara vurarak protesto ederken askeri cunta, protestoların organize edilmesini önlemek amacıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'un ardından Twitter ve Instragram'a da erişim kısıtlaması getirmişti.
AA