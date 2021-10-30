Myanmar’da 'Ordu 160'dan fazla binayı ateşe verdi' iddiası

Myanmar ordusunun 160’tan fazla binayı ateşe verdiği öne sürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, ordunun Myanmar’ın kuzeybatısındaki bir kasabada, kilise de dahil 160’tan fazla binayı ateşe verdiği iddia edildi. Yangınların dün erken saatlerde başlayıp gece boyunca devam ettiği savunulurken, can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı. Londra merkezli insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın) yaptığı açıklamada, ofislerinin “kasıtlı olarak ateşe verilen” binaların birinde olduğunu ifade etti. Chin İnsan Hakları Örgütü de alevlerin bugün söndürüldüğünü, 200’e yakın evin çıkan yangınlarda tahrip olduğunu belirten bir bildiri yayımladı. AA

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