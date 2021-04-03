Myanmar'da protestoları destekleyen ünlülere gözaltı kararı

Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da polis, darbe karşıtı protestolara destek veren şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Cuntanın yayın organlarından Myawaddy TV'de yer alan haberde, isimleri açıklanmayan 20 ünlünün, şöhretlerini kullanarak halkı isyana teşvik ettikleri öne sürüldü. Haberde ünlülerin devlet memurlarını sivil itaatsizliğe teşvik ettiği de belirtilerek, bu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı ifade edildi. Myanmar ordusu 21 Şubat'ta, darbe karşıtı protestolara destek verdiği gerekçesiyle ülkenin ünlü oyuncularından Lu Min'i gözaltına almıştı. Bir diğer oyuncu Paing Phyo Thu hakkında geçen ay gözaltı kararı çıkarılmıştı. AA

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