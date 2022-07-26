Myanmar’da siyasi idamlara kınama

ABD, Çin’i askeri darbe yapılan Myanmar’da bir süredir cezaevinde tutulan ve aralarında eski milletvekilinin de bulunduğu darbe karşıtı 4 kişinin idam edilmesini kınamaya çağırdı.

Katliam itirafı BBC’nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Çin’in Myanmar’ı diğer ülkelerden daha çok etkileyebileceğini vurgulayarak, Çin’den Myanmar üzerindeki baskıyı artırmasını istedi. Price “Bütün ülkeleri daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz. Biz de daha fazlasını yapacağız.” ifadesini kullanarak, Çin’i kınamaya çağırdı. Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Çin’in diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmediğini kaydetti. Cao, idamlara ilişkin soruya, “Myanmar’ın sorunları çözmesi için kendi kanunlarını ve anayasasını kullanması gerektiği” yanıtını verdi. Myanmar’da 1 Şubat 2021 askeri darbesi sonrası tutuklanan ve aralarında eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti. AA

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