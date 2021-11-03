Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle 37 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da yerel "halk savunma güçleri" ile ordu arasında çıkan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 37 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, yaptığı basın açıklamasında, Myanmar'ın kuzeybatısındaki Chin eyaletinin yanı sıra Magway ve Sagaing bölgelerinde Myanmar ordusu ile yerel halk savunma güçleri arasındaki çatışmaların tırmanmasından duydukları endişeyi dile getirdi. Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirmesinin ardından çıkan çatışmaların daha fazla yerleşim yerinin tahrip olmasına ve insanların evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden olduğunu ifade eden Nino, insani yardım yetkililerinin, silahlı grupla ordu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle aralarında kadınların ve çocukların da olduğu yaklaşık 37 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve birçoğunun çatışmaların devam etmesi korkusuyla Hindistan'a kaçmak üzere bölgeden ayrıldığını bildirdiğini aktardı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Nino, çatışmanın taraflarını, uluslararası hukuk kapsamında sivilleri ve insani yardım görevlilerini korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. AA

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