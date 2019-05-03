Myanmar ordusundan yargısız infaz: 6 ölü

Myanmar askerlerinin Arakan eyaletinde gözaltına alınan en az 6 kişiyi vurarak öldürdüğü açıklandı.

Myanmar askerlerinin, Arakan eyaletinde gözaltına alınan 6 kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi. BBC'nin ve yerel basının haberlerine göre, Myanmar ordusu, Arakan'da bir köy okulunda gözaltında tutulan 200'ü aşkın kişi arasından en az 6'sının vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Ordu sözcüsü, vurulan kişilerin askerlerin silahlarını almaya çalıştığını savundu. Gözaltına alınanların, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütüyle bağlantıları olup olmadığı yönünde sorgulandığı belirtildi. Söz konusu örgüt, daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti. Myanmar ordusu, ocakta 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra Arakan ordusunu terörist örgüt ilan etmişti. Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ve askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden olduğu ifade ediliyor. AA

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