Myanmarlı protestoculardan Filistin'e destek

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarının ardından Filistin'e destek mesajları yolladı.

Darbe karşıtı protestolarda yer alan Güneydoğu Asya merkezli uluslararası demokrasi dayanışma grubu Milk Tea Alliance'ın Myanmar şubesi, sosyal medya paylaşımında, "Myanmar, Filistin'in yanındadır." ifadesini kullandı. Paylaşımda, "Özgürlük mücadelemiz evrenseldir ve her biri bir diğerine bağlıdır. Zalimler kahrolsun, devlet destekli şiddet son bulsun." mesajı yer aldı. Bunun yanı sıra çok sayıda protestocu ve aktivist, sosyal medyada İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını lanetlerken Filistin'e destek açıklamaları yaptı. AA

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