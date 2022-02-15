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15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

NATO Genel Sekreteri, Aliyev ile görüştü

15 Şubat 2022, Salı 18:05
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Stoltenberg, Avrupa'nın güvenilir gaz tedarikçisi olmasından ve gaz ihracatını artırmasından dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın enerji ürünlerinin önemli ihracatçısı olarak güvenilir ortak olmaya devam edeceğini söyledi.

Azerbaycan ile NATO ilişkilerinin gelişiminden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Güney Kafkasya'daki çatışma sonrası durum, Ukrayna çevresinde yaşanan gelişmeler ve dünya enerji piyasasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler: NATO Genel Sekreteri, Aliyev
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