NATO Genel Sekreteri, Kabil'deki patlamayı kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kabil'de havaalanının bulunduğu bölgede meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kabil havalimanının dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek." ifadelerini kullandı. ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızla devam ederken, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bir bölgede iki patlama meydana geldi. Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını duyurdu.

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