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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

NATO komutanı: Afganistan'da çekilme sonrası iç savaş çıkabilir

30 Haziran 2021, Çarşamba 11:33
Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Scott Miller, yabancı askeri güçlerin çekilmesiyle "iç savaş çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Kararlı Destek Misyonu kapsamında görev yapan güçlerin komutanı General Miller, başkent Kabil'deki karargahında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taliban'ın kontrolü altındaki bölgeleri artırdığına dikkati çeken Miller, "Güvenlik durumu şu an iyi değil. Mevcut eğilim sürerse iç savaşın kaçınılmaz olacağını öngörebiliriz. Bu dünyayı endişeye sevk etmeli." ifadelerini kullandı.

Miller, Afganistan'daki savaşın ancak siyasi çözümle sona erebileceğini vurgulayarak "Eğer şiddeti azaltmazsanız siyasi çözüm giderek zor hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Afganistan hükümetine danışmanlık yapan Amerikalı askerlerin, Taliban ile mücadelede önemli bölgelere öncelik verilmesini, kentlerin ve ana otoyolların kontrolüne odaklanılmasını, stratejik değeri daha az olan kırsal bölgelerin Taliban'a bırakılmasını tavsiye ettiğini anımsatan Miller, söz konusu stratejinin yeni dönemde, Afgan hükümetinin kaynaklarının azalmasıyla daha fazla önem kazanacağını vurguladı.

ABD ve NATO güçlerinin Eylül 2018'den beri komutanlığını yapan, daha önce de ülkedeki ABD özel kuvvetlerine komuta eden Miller, 2001'deki işgalden bu yana ABD'nin Afganistan'daki varlığının başarısızlık olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceği sorusuna, "ABD'nin mirasını gelecek tayin edecek. Bu hikayenin devamını bize gelecek anlatacak." yanıtını verdi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

AA

Etiketler: NATO, komutan, Afganistan, çekilme, iç savaş
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