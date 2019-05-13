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13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

NATO: Libya'da çatışmaları sonlandırın

13 Mayıs 2019, Pazartesi 14:35
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile görüşmesinde Libya'da tüm tarafların çatışmalara son vermesi ve siyasi süreci başlatması çağrısında bulundu.

NATO'dan, Genel Sekreter Stoltenberg'in Selame ile Libya'daki güvenlik durumunu görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Stoltenberg, NATO'nun Libya'daki mevcut durumdan derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara çatışmalara son verme ve siyasi sürece geri dönme çağrısı yaptı.

Çatışmaların Libya halkının acılarını artırdığına dikkati çeken Stoltenberg, çözümün askeri olamayacağını vurguladı.

NATO'nun BM'nin çalışmalarını güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizen Stoltenberg, Libya'daki tüm taraflar ve uluslararası topluma da BM sürecini desteklemesi çağrısında bulundu.

NATO Libya'ya destek vermeye hazır

Stoltenberg, NATO'nun güvenlik kurumları inşa edilmesi konusunda Libya'ya destek vermeye hazır olduğunu belirterek, bunun Libya hükümetinden talep edilmesi ve güvenlik durumunun müsaade etmesi durumunda gerçekleşeceğini ifade etti.

Açıklamada BM Libya Özel Temsilcisi Selame'nin NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi'ne bilgi verdiği, tüm müttefiklerin de Libya'daki krizin askeri yollardan çözülmeyeceği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

AA

Etiketler: NATO, Stoltenberg, Libya, BM
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