New York'ta 'acil durum' ilan edildi

New York'ta yeni tip koronavirüs vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette "acil durum" ilan edildi.

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette "acil durum" ilan edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan etti. New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi. AA

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