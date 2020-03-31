New York Valisi: 1 milyon sağlık çalışanına ihtiyacımız var

New York Valiliği acil olarak tıbbi gönüllülere ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Artan koronavirüs ölümleri nedeniyle şehirde yaşanan krizin kısa süre içerisinde tüm eyalete ve diğer büyük şehirlere sıçramasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo son 24 saat içerisinde 250 kişinin öldüğünü duyurdu ve yayınladığı mesajda "Hemen şimdi gelin ve New York'a yardım edin" dedi.

Toplamda bin 200 kişinin hayatını kaybettiği New York şehrinde var olan sağlık çalışanlarına ek olarak tüm eyalette 1 milyon gönüllüye ihtiyaç olduğu belirtildi.

Vali Cuomo çağrısını yapmadan önce hali hazırda 80 bin eski hemşire, doktor ve eski sağlık personeli gönüllü oldu. Ayrıca bin yatak kapasiteli bir donanma hastanesinin tahsis edildiği şehirde morg kapasitesi de 4 kat artırıldı.