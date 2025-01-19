Nijerya, BRICS yolunda

Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya, BRICS’e “ortak ülke” olma davetini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Kimiebi Imomotimi Ebienfa, bu adımın Nijerya’nın uluslararası işbirliğini teşvik etme ve ekonomik fırsatlardan yararlanma hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. Nijerya’nın kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını aktaran Ebienfa, BRICS’in, üye ülkelerle ticaret, yatırım ve sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirmek için ülkesine eşsiz bir platform sunduğunu kaydetti. AA

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