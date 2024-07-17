Nijerya'da 1,8 milyar dolarlık petrol çalındı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 10 yılda petrol rafinerilerinden 1,8 milyar dolar değerinde petrol çalındı.

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI) Genel Sekreteri Ogbonnaya Orji, yaptığı açıklamada, Nijerya'da petrol çıkarılan bölgelerde artan saldırılar ve petrol rafinerilerindeki hırsızlık olaylarının ülke ekonomisini kötü etkilemeyi sürdürdüğünü belirtti. Ülkede 2009-2018 yıllarında rafinerilerden 4,2 milyar litre petrol ürününün kaybolduğuna dikkati çeken Orji, bunun günlük 140 bin varil olarak tahmin edildiğini bildirdi. Orji, ülkede 10 yılda petrol rafinerilerinden 1,8 milyar dolar değerinde petrol ürününün çalındığını kaydetti. Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. 37 milyar varillik petrol rezervi Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada geliyor. Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor. AA

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