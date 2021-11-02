Nijerya'da inşa halindeki bina çöktü: 3 ölü

Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, inşa halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, yaptığı açıklamada, Ikoyi bölgesinde, inşaatı devam eden 21 katlı binanın çökmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Odumosu, şimdiye kadar 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, 3 kişinin de enkazdan yaralı çıkarıldığını söyledi. Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Odumosu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Odumosu, enkaz altında onlarca kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.