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2 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Nijerya'da inşa halindeki bina çöktü: 3 ölü

02 Kasım 2021, Salı 11:42
Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, inşa halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, yaptığı açıklamada, Ikoyi bölgesinde, inşaatı devam eden 21 katlı binanın çökmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Odumosu, şimdiye kadar 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, 3 kişinin de enkazdan yaralı çıkarıldığını söyledi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Odumosu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Odumosu, enkaz altında onlarca kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

AA

Etiketler: Nijerya, bina
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