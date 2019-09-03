"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Norveç'te 'gizli İslamlaşma' tartışması

03 Eylül 2019, Salı 14:36
Koalisyon hükümetini oluşturan sağcı partilerin liderleri arasında Norveç'te İslam'ın oynadığı rol konusunda tartışma çıktı.

Veliaht prensin cami ziyaretinde kadınların el sıkışmaması örneğini veren İlerici Parti lideri Jensen, "Norveç'te kadınlarla erkekler birbirleriyle el sıkışır, tersi gizli İslamileşmedir" dedi. Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Solberg ise "Toplumumuzda gizli İslamileşme yok" diye ısrar etti.

Norveç'te saldırıya uğrayan El Nur İslami Merkezi Camisi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Veliaht Prensi Haakon'la kadınların dini gerekçeyle tokalaşmayı reddetmesi tartışmaya neden olmuştu.

Koalisyon hükümetini oluşturan Muhafazakar Parti ile liberal eğilimli İlerici Parti'nin liderleri arasında Norveç'te İslam'ın oynadığı rol konusunda tartışma çıktı.

İlerici Parti lideri ve Maliye Bakanı Siv Jensen, Norveç yurttaşlarının karşı cinsten insanlarla el sıkışmayı reddetmesinin gizli İslamlaşma anlamına geldiğini savundu. 

Veliaht Prensi Haakon'un camiye destek ziyaretinde bulunurken uzattığı elin kadınlarca reddedilmesi örneğini veren kadın siyasetçi, Verdens Gang'da yayımladığı makalede şunları söyledi:

"Norveç'te kadınlarla erkekler birbirleriyle el sıkışır, nokta. Norveç'teki kadınları selamlamamak için kabul oluşturmaya çalışmak, anlayış göstermek değil, cinsiyet eşitliğinin tersidir. Gizli İslamileşme ile kast ettiğim şey bu. Hoşgörü adı altında, kendimizi dolaylı veya doğrudan şekilde dinin özel taleplerine uyarlıyor olmamız."

'Gizli İslamileşmenin yanlış bir kavram' 

Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Erna Solberg ise Tromsö'deki seçim mitingi konuşmasında koalisyon ortağının savını reddetti. 

Solberg, "Gizli İslamileşmenin yanlış bir kavram olduğuna inanıyorum çünkü toplumumuzda böyle bir şey yok" dedi.

Fakat İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gibi başka ülkelerden gelen misafirlere anlayış gösterilmesinin icap ettiğini ifade eden kadın başbakan şöyle devam etti:

"Onunla el sıkışma girişiminde bulunmadım. Bence diplomatik çabalarımızı bundan başka şeylere harcamalıyız."

Norveç'te yaklaşık 250 bin Müslüman yaşıyor

İktidardaki merkez sağcı 'mavi' blok içinde Muhafazakar Parti yüzde 25, İlerici Parti yüzde 15.2 oranında oya sahip. İslamlaşma tartışması yüzünden kopmaları, iktidar değişikliği getirebilir. 

İlerici Parti lideri Siv Jensen Norveç'in İslamlaştığı tezini yaklaşık 10 yıldır savunuyor.

Norveç'te 1980'de kayıtlı 1006 Müslüman varken, bugün 5.2 milyonluk nüfusun yüzde 5.7'sini Müslümanlar oluşturuyor. 

Etiketler: Norveç, İslâm, selamlaşma
Okunma Sayısı: 478
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye'nin ormanlık alanı 22,6 milyon hektar'

    Arakanlılara katliâm cezasız kalıyor

    Boris Johnson parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

    Filistin hükümetinden tarımsal kalkınma projesi

    Mavi Marmara’da “zafer”

    Adalet yoksa aş da, iş de yok

    Dışişleri Bakanlığı ABD'ye taziye dileklerinde bulundu

    Berat Albayrak'dan enflasyon açıklaması

    CHP'den İmamoğlu'nu eleştiren Soylu'ya cevap

    Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası verildi

    Selahattin Demirtaş'a ana davada tahliye kararı çıktı

    RTÜK: 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46 daraldı

    Norveç'te 'gizli İslamlaşma' tartışması

    BM: Yemen'de savaş suçları işlendi

    Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında gerekçeli karar açıklandı

    'Perinçek ile kol kola olanlar, kendi arkadaşlarının uyarılarına tahammül edemediler'

    'Şiddete bağlı ölümlerin yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde'

    İstanbul'da 451 yıllık tarihi çeşme restorasyon bahanesiyle yıkıldı

    ABD ve terör örgütü YPG'den Suriye'de 700 teröriste ortak eğitim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ey genç kardeşim
    Genel

    'Perinçek ile kol kola olanlar, kendi arkadaşlarının uyarılarına tahammül edemediler'
    Genel

    AKP'den ihraç olunan isimler konuştu: AKP siyasi iflasa doğru gidiyor
    Genel

    Bağımsız yargı yoksa hukuktan söz edilemez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Yargının yürütmeye biatı” olamaz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dine alet edilmesi
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli
    Nejat EREN

    Ene’nin hakka ve zulme hizmet ve alet olma halleri - 1
    Abdil YILDIRIM

    Namaz, her gün kılınmakla usanç verir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.