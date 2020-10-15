Norveç Varlık Fonu değer kazanmaya devam ediyor

Dünyanın en büyük fonu Norveç Varlık Fonu, yılın üçüncü çeyreğinde değerini 44,31 milyar dolar artırarak 1,16 trilyon dolara ulaştı. Fondaki değer artışında Amerikalı teknoloji şirketlerinin hisselerinin Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini silmesi önemli rol oynadı.

1996'da kurulan fonda, dünya genelinde halka arz edilmiş yaklaşık 9 bin 200 şirketin hisseleri bulunuyor. Bu da tüm borsalardaki şirketlerin hisselerinin yüzde 1,5'ine tekabül ediyor. Fon aynı zamanda gayrimenkul ve tahvile de yatırım yapıyor. 2017'de Norveç hükümeti hisse senetlerine yapılan yatırım payını yüzde 70'e çıkarmıştı.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 4’ünü kullanabiliyor, geriye kalan yüzde 96'lık kısım ise biriktiriliyor. Bu da her Norveç vatandaşı için 217 bin dolarlık bir miktar anlamına geliyor.