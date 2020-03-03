Nur Vakfı’ndan katarakt ameliyatı

Avustralya Nur Vakfı Somali’nin başşehri Mogadişu’da fakir ve görme problemi olan hastalar için ücretsiz katarakt ameliyatı gerçekleştirdi.

Avustralya Nur Vakfı Somali’nin başşehri Mogadişu’da fakir ve görme problemi olan hastalar için ücretsiz katarakt ameliyatı gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Avustralya Nur Vakfı yetkilisi Fatih Yargı, “Her yıl düzenli olarak devam edip gelen Somali’de katarakt ameliyat projemizi bu hafta Mogadişuda gerçekleştirdik. 150 kişiye katarakt ve onlarca kişiye de göz muayenesi hizmeti sunulmuş oldu. Hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleştirilen bu hayırlı hizmet için vakıf görevlileri desteklerini esirgemeyen bağışçılarımızla müteşekkiriz, az bir parayla bir kişinin tekrar görmesini vesile olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu. Yeni Asya /Avustralya

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