NYT’den Trump iddiası

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın son 20 yıldan uzun süreyi kapsayan vergi beyannamelerine dayandırdığı haberinde, Trump’ın seçimi kazandığı 2016 yılında sadece 750 dolar vergi ödediğini yazdı.

Trump ve şirketlerinin son 20 yıldaki vergi beyannamelerini ele geçirdiğini söyleyen gazete ayrıca, Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında da sadece 750 dolar vergi ödediğini ve vergi beyannamesinde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildiridiği için, son 15 yılın 10 yılında hiç gelir vergisi ödemediğini belirtti. Gazete bunun, “büyük ölçüde” şirketlerin zarar ettiklerini bildirmelerinden kaynaklandığını söyledi. Trulp ise haberi yalanladı ve “tamamen sahte haber” dedi.

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