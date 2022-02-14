"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

NYT, Fransan'daki Müslümanları gündeme taşıdı: Sessizce Fransa'yı terk ediyorlar...

14 Şubat 2022, Pazartesi 20:31
Fransa'da ayrımcı ve İslamofobik muamelelere maruz kalan çok sayıda Müslüman'ın kendilerini güvende hissetmemeleri nedeniyle ülkeden sessiz sedası ayrılması New York Times'a (NYT) haber oldu.

Müslümanların aşağılanması kabul edilemez
Paris Ulu Cami'den, Fransız hükümetine 'dışlanma' tepkisi: ''Reddediyoruz''
Fransa Bilal Camii’ni kapatacak

 

Amerikan NYT gazetesinde "Müslümanların Fransa'yı sessizce terk edişi" başlığıyla yayımlanan özel haberde, ülkede yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarında ağırlıklı olarak göç tartışmaları ele alınırken Fransa'yı terk eden Müslümanların sayısının gün geçtikçe arttığı, bunun derin bir krize işaret ettiği vurgulandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en yakın 3 rakibinin seçim kampanyalarında daha çok "göç karşıtlığını" vurguladığına ancak Fransa'nın son yıllarda birçok Avrupa ülkesinden daha az göç aldığına dikkat çekildi.

Fransa'nın dinamizm ve fırsat arayışında olan son derece kalifiye profesyonelleri kaybettiği belirtilen haberde, araştırmacılara göre bunlar arasında ayrımcılığı sebep olarak gösteren çok sayıda Müslüman Fransız'ın da bulunduğunun altı çizilerek, "Bu kişiler güvenliklerini, ait olmama duygusunu sürekli sorguluyor ve kendilerine yönelik önyargı engelinin varlığı nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda hissediyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, ülkedeki siyasetçilerin ve basının bu gidişi görmezden geldiği vurgulanarak bu durumun, Fransa'nın azınlıklarının en kalifiye mensuplarına bile sosyal basamak atlatmakta ve entegre örnekleri olarak sunmaktaki başarısızlığını gösterdiği belirtildi.

Fransa'dan ayrılmış 900 Müslüman'la anket yapan, Lille Üniversitesinden Profesör Olivier Esteves'in "Bu kişiler Kanada, İngiltere gibi ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayacak, Fransa kendi ayağına sıkıyor." değerlendirmesine yer verilen haberde, ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Müslümanların, merkez sağın adayı Valerie Pecresse tarafından "Fransa olmayan bölgeler" gibi ifadeler aracılığıyla suç ve diğer sosyal sorunlarla ilişkilendirildiğine işaret edildi.

2015 saldırılarının ardından ayrıldılar

Haberde, ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşayan Fransız vatandaşı Sabri Louatah'ın, Fransa'da 2015 yılında düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü terör saldırıları sonrası bir gün sokakta üzerine tükürülmesi ve "pis Arap" olarak çağrılmasının ardından ülkeyi terk ettiğine dikkat çekildi.

Louatah'ın "Ayrılmamın nedeni 2015 saldırılarıydı. ABD'nin doğu kıyısında büyük demokrat bir şehirde yaşıyorsan Paris'ten daha sakin bir hayatın var. Orada (Fransa) kaynayan bir kazandasın." ifadelerinin yer aldığı haberde, seçimleri dışardan izleyen Louatah gibi, Fransız Müslümanların seçimlerin gidişatı nedeniyle korkuya kapıldıkları vurgulandı.

Haberde, Paris’in banliyölerinde, göçmen bir anne babanın çocuğu olarak dünya gelen ve büyüyen Amar Mekrous’un da 2015 saldırıları sonrası eşi ve 3 çocuğuyla İngiltere’nin Leicester kentine taşındığı örneği paylaşıldı.

Mekrous'un yanı sıra Brexit'ten önce İngiltere'ye gelen Müslüman Fransızlar arasında genç ailelerin ve Fransa'da başörtüsü sorunu nedeniyle iş bulamayan bekar annelerin çoğunlukta olduğu tespitinin aktarıldığı haberde, Fransa, Belçika ve Hollanda'dan üniversiteler ile Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmalara da değinildi.

Bu araştırmaların ülkeyi terk eden genç Müslüman Fransızların çoğunun "oyunu kurallarına göre oynadıkları, kendilerine söylenen her şeyi yaptıkları halde temenni ettikleri hayata ulaşamadıkları", bu nedenle hayal kırıklığına uğradıklarına vurgu yapıldı.

Haberde, Avrupa hukuku ve proje yönetimi alanında öğrenim görmesine rağmen Fransa'da iş bulamayan 31 yaşındaki Myriam Grubo'nun örneği paylaşılarak, önce Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde Cenevre'de ardından Senegal'de Pasteur Enstitüsünde çalıştıktan sonra ülkesine dönen genç kadının yeniden yurt dışında iş aradığı bilgisi paylaşıldı.

Müslüman eski bakan da Fransa'yı terk etti

Eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy döneminde İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı olan Senegal asıllı Müslüman Rama Yade'nin de 2017'de cumhurbaşkanı aday kampanyasının başarısız olmasının ardından ülkeden ayrıldığına dikkat çekilen haberde, 45 yaşındaki Yade'nin partisi merkez sağ Cumhuriyetçileri de "Fransız kimliğinin hayali bir versiyonunu dışındaki her şeye düşmanca" tavır aldığı için terk ettiğinin altı çizildi.

Öte yandan haberde, Fransa'da İnsan Hakları Ulusal Danışma Konseyine yapılan şikayetlere göre, 2020'de Müslüman karşıtı eylemlerin bir önceki yıla göre yüzde 52 arttığı bilgisi de yer aldı.

Ülkede, 2017'de yapılan bir kamu araştırması Arap ya da siyahi Fransız erkeklerin polisler tarafından 20 kat daha fazla kimlik sorgusuna maruz kaldığını, Kasım 2021'de yayımlanan bir hükümet raporu da "Arap" adı taşıyan adayların iş mülakatlarına çağrılma ihtimalinin yüzde 31 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

AA

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de son 24 saat

    Küresel çip satışları tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

    17 haftadır liderliği bırakmayan Trabzonspor yeni rekorlar peşinde

    Dışişleri BakanlığI: Yemen'e seyahat etmekten kaçının

    NYT, Fransan'daki Müslümanları gündeme taşıdı: Sessizce Fransa'yı terk ediyorlar...

    EGM açıkladı: Hangi illerde ve güzergahlarda 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' kuruldu?

    Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı

    YKS'de barajın kalkmasına ilişkin YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

    Kremlin'den 'Ukrayna' açıklaması

    Boris Johnson: Ukrayna'daki durum çok tehlikeli

    "Afganistan'da gözaltına alınan yabancı gazeteciler serbest bırakıldı"

    G7'den Rusya'ya uyarı

    Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçebilir

    "Müslümanlar Fransa'yı sessizce terk ediyor"

    Zelenskiy, Biden'ı Kiev'e davet etti

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    İsrail ordusu bir Filistinliyi öldürdü

    Yunanistan'da çiftçiler, traktörlerle ana yolları kapattı

    Kutuplaşmayla değil, istişare ve uzlaşmayla Demokratik Türkiye'yi inşa edeceğiz

    Gürcistan 6,2 büyüklüğündeki depremle sallandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    Yeni Asya'dan Size

    Abone kampanyaları
    Mehmet KARA

    Tekrar aday olabilir mi?
    Genel

    Kutuplaşmayla değil, istişare ve uzlaşmayla Demokratik Türkiye'yi inşa edeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Afrika’da Kur’ân ve Risâle hizmetleri
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanlarda şakk-ı kamer, meleklerde Mi’rac
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa...
    Şükrü BULUT

    Demokrasi düşmanlarının Kiev İhtilâli devam ediyor…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatı baştan başa nurlandıran eserler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.