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NYT: İsrail, Suriye’nin güneyinde ilerliyor - ABD: Geçici işgal

11 Aralık 2024, Çarşamba 00:30
ABD merkezli New York Times, İsrail Savunma Güçlerinin (IDF) İsrail-Suriye sınırındaki silahtan arındırılmış bölgeyi geçerek 51 yıl sonra ilk kez açık bir şekilde Suriye topraklarına girdiğini aktardı.

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İsrail, Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor

İsrail Hava Kuvvetleri hafta sonu boyunca, Suriye’deki silahlı muhalefetin eline geçebilecek ve İsrail tarafından stratejik tehdit olarak görülen, Suriye hükümetine ait askeri varlıkları yok etmek amacıyla Suriye’deki hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıların İsrail’in güvenliği açısından risk oluşturabilecek unsurları hedef aldığı belirtildi. IDF İstihbarat Dairesi Başkanı Şlomi Binder, bölgedeki Dürzi topluluğunun dini lideri  Şeyh Muvaffak Tarif ile bir araya gelerek Suriye’deki durumun Dürzi topluluğu üzerindeki etkilerini görüştü.

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ABD: Geçici işgal 

ABD, İsrail ordusunun, Suriye topraklarına girmesinin “geçici bir durum” olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye’de sona erdirilen Beşar Esad dönemi sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Miller, “Suriye ordusu, müzakere konusu olan İsrail-Suriye tampon bölgesi etrafındaki mevzilerini terk etti. Bu da potansiyel olarak İsrail’i ve vatandaşlarını tehdit edecek, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluğa neden oldu” dedi. “Bence her ülke, özellikle şu anda Suriye’de içinde bulunduğumuz gibi istikrarsız zamanlarda, sınırında terörist örgütler tarafından doldurulabilecek olası bir boşluktan endişe ederdi” diyen Miller, İsrail’in bu eylemlerinin “geçici olduğunu” savundu. Haber Merkezi

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Netanyahu: Golan bizim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in kara işgalini genişletmeye çalıştığı, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri ve Suriye’de Esad rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, 1967’den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nin “sonsuza dek İsrail’in ayrılmaz bir parçası olacağını” iddia etti.

“Bugün herkes Golan’daki varlığımızın, Golan’ın eteklerinde değil, oradaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor” ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki askeri varlığının ülkenin “güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını” öne sürdü.

Ankara - Anka

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İsrail, Suriye’de Lazkiye Limanı ve Kamışlı Havaalanı’nı vurdu

İsrail, Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye Limanı’nı hedef aldı. Saldırılarda, devrik Esad yönetiminin Suriye donanmasına ait unsurların hedef alındığı öğrenildi. Suriyeli güvenlik kaynaklarına göre, bu saldırı, bir gün önce Şam’da düzenlenen üç hava saldırısının ardından geldi.

İsrail, Şam’daki bir güvenlik kompleksi ile geçmişte İran’ın füze geliştirme için kullandığı belirtilen bir hükümet araştırma merkezini de bombaladı. Pazar günü erken saatlerde ise İsrail, Sweida şehrinin kuzeyindeki Khalkhala hava üssü dahil olmak üzere Suriye’nin güneybatısında en az yedi hedefi bombaladı.  Suriye’deki çatışmalar, İsrail sınırı ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerde yoğunlaşırken, bu alanlarda saldırıların sürdüğü ifade ediliyor.

Ankara - Anka

AA

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