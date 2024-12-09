İsrail, Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını da işgal etti

İsrail, Suriye ile arasındaki tampon bölgeye asker gönderdi

New York Times, İsrail yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu.

Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti.

Söz konusu askeri varlıkların "muhaliflerin" eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya dün işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi "ele geçirmeleri" talimatı verdiğini söylemişti.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Savunma Bakanının, "Suriye ile tampon bölgenin" işgalinin tamamlanması talimatı verdiği belirtildi

Yerel basında yer alan haberlere göre, - İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna “Suriye ile tampon bölgenin ele geçirilmesinin tamamlanması talimatını” verdi ve ordu dün gece de bölgede ek noktaları ele geçirmeye devam etti.

Katz’ın, Suriye’nin güneyinde, tampon bölgenin ötesinde, “ağır stratejik silahlardan arındırılmış bir güvenlik bölgesi oluşturulması ve bölgedeki Dürzi nüfusu ve diğer halklarla temas kurulması talimatını verdiği” kaydedildi.

Katz’ın ayrıca, ⁠”İran'dan Lübnan'a Suriye üzerinden silah kaçakçılığı rotasının yenilenmesinin önlenmesi ve ⁠Suriye genelinde ağır stratejik silahların imha edilmesi için çalışmaya devam edilmesini” de istediği belirtildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ordu, Suriye'de 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.