Orban: Erdoğan Avrupa’yı kurtardı

Antalya Diplomasi Forumu 2024’te konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin göç konusundaki rolünün çok önemli olduğunu vurguladı.

Orban, “Türkiye olmasaydı şu anda Avrupa, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tamamıyla istikrarını kaybetmiş olurdu. Erdoğan bir yerde Avrupa kıtasını kurtardı. Neredeyse son sekiz yıldır da bu görevi üstlenmekte. Dolayısıyla Türkiye’deki güçlü liderlik olmasaydı hepimizin başı belada olurdu Avrupa’da, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Avrupa’da herkes Türkiye’ye minnet duymakta ve duymalıdır da zaten.” dedi. AA

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