Pakistan balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Pakistan ordusu, gece saatlerinde "başarılı" bir balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gece eğitiminde "Ghaznavi" isimli karadan karaya balistik füzenin başarıyla denendiğini belirtti. Ghafoor, füzenin, 290 kilometreye kadar "çeşitli savaş başlıklarını taşıma kapasitesine sahip" olduğunu kaydetti. Füze denemesine ait görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Son deneme, ülkenin bu yıl gerçekleştirdiği üçüncü füze denemesi oldu. AA

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