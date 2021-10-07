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7 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Pakistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti: 20 ölü

07 Ekim 2021, Perşembe 10:32
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300’ün üzerinde kişi yaralandı.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman’da da hissedildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi.

Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Pakistan, deprem
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