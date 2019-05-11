"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Pakistan'da bir otele saldırı düzenlendi

11 Mayıs 2019, Cumartesi 17:20
Saldırı ülkenin güneybatısındaki liman kenti Gwadar'da gerçekleştirildi.

Pakistan'ın güney batısında yer alan liman kenti Gwadar'da ağır silahlı kişiler beş yıldızlı bir oteli basarak saldırı düzenledi.

Şu ana kadar ölü ya da yaralı sayısıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Binaya en az üç silahlı saldırganın girdiği belirtilirken, otelde çoğu Çinli olmak üzere onlarca turistin bulunduğu öğrenildi. Saldırganların ağır silahlarla donatıldığı, bir roketatarlarının olduğu ve muhtemelen intihar yelekleri olduğu belirtildi.

Saldırı bölgesine polis kordonu çekilirken alana çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi.

Öte yandan, Baluşistan Enformasyon Bakanı yaptığı açıklamada tüm turistlerin ve otel personelinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, güvenlik güçlerinin saldırganlarla çatıştığını söyledi.

Etiketler: Pakistan, saldırı, otel
Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Georgetown Üniversitesinde ezan ve iftar

    Arabulucular teyit etti: İsrail ateşkese bağlı kalacak

    Libya'da çatışmalar yeniden başladı

    Otomotivde üretim de, ihracat da azaldı

    Asırlık geleneği genç hafızlar devam ettiriyor

    Reyhanlı'daki bombalı saldırıda ölen 53 kişi anıldı

    'Çin ile anlaşmak için aceleye gerek yok'

    'Bizim için Anneler Günü yok'

    Bebek katili PKK'lı terörist yakalandı

    Reuters: Türk bankaları TL'de değer kaybını durdurmak için 4,5 milyar dolar sattı

    İmamoğlu: 23 Haziran seçimleri bir demokrasi sınavı olacak

    Avrupa Komisyonu üyesi Hahn: Seçimi yenileme gerekçesi bir güldürü

    İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

    'Cezayir diktatör değil sivil bir hükümet istiyor'

    Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

    ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu tırmandıracak adım

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Berger: Türkiye, AB için çok önemli

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bunlar seçimle geldi, ama seçimle gitmezler”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemek için bazı notlar
    Ahmet BATTAL

    Kumpassan Genel Müdürlüğü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Siyasî dalâvereler”le değil...
    Genel

    Korkunun tuzağına düşmeyin
    Hüseyin Şahinoğlu

    Kabre imanla girmek
    Mustafa Göknur

    "Adalet istiyorum!"
    Genel

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı
    Mehmet KARA

    YSK kararının ardındaki sorular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.