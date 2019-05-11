Pakistan'da bir otele saldırı düzenlendi

Saldırı ülkenin güneybatısındaki liman kenti Gwadar'da gerçekleştirildi.

Pakistan'ın güney batısında yer alan liman kenti Gwadar'da ağır silahlı kişiler beş yıldızlı bir oteli basarak saldırı düzenledi.

Şu ana kadar ölü ya da yaralı sayısıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Binaya en az üç silahlı saldırganın girdiği belirtilirken, otelde çoğu Çinli olmak üzere onlarca turistin bulunduğu öğrenildi. Saldırganların ağır silahlarla donatıldığı, bir roketatarlarının olduğu ve muhtemelen intihar yelekleri olduğu belirtildi.

Saldırı bölgesine polis kordonu çekilirken alana çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi.

Öte yandan, Baluşistan Enformasyon Bakanı yaptığı açıklamada tüm turistlerin ve otel personelinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, güvenlik güçlerinin saldırganlarla çatıştığını söyledi.