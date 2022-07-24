Pakistan'da ordu, iktidar ve muhalefet arasında arabuluculuk yapacak

Pakistan'da ordunun, koalisyon hükümeti ile eski Başbakan İmran Han arasında artan siyasi gerginlikten ötürü arabuluculuk yapmayı düşündüğü iddia edildi.

The News gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ordunun "yumuşak müdahalesiyle" Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han ile koalisyon hükümeti arasında diyalog başlayabileceği öne sürüldü.

İddialar arasında erken genel seçimin ekimde yapılabileceği de yer aldı.

Öte yandan, eski Başbakan Han'ın seçimler, seçim reformları, ekonomik gündem ve bir sonraki Kara Kuvvetleri Komutanı'nın atanması konusunda hükümet ile müzakere etmeye hazır olduğu savunuldu.

"Hiçbir müdahale kabul edilemez" vurgusu

İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, "koalisyon hükümetine talimatları izlemesi gerektiği aksi halde kendileri için bir kriz yaşanılacağının" söylendiğini öne sürdü.

Rehman, koalisyon hükümetinin "yumuşak veya sert" hiçbir müdahaleyi kabul etmeyeceğini ifade ederek "Ordu, generaller ve yargının tarafsız olduğunu görmek istiyorum." dedi.

Kurumların kendi sınırları içerisinde olması gerektiğini belirten Rehman, erken seçim fikrinin yumuşak müdahalenin sonucu olduğunu kaydetti.

Siyasi tansiyon yüksek

Eski Başbakan Han'ın nisanda görevden düşürülmesinden bu yana ülkede siyasi tansiyon yükseldi.

Pencap eyalet meclisinde dün yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in başbakan seçilmesi, siyasi gerginliği üst düzeye çıkardı.

Oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini ifade etmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi’nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI lideri Han ülke genelinde protesto çağrısı yapmış ve çok sayıda şehirde gösteriler düzenlenmişti.