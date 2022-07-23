Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 290 kişi öldü

Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 290’a çıktı, 284 kişi yaralandı.

Ülke genelinde haziranın ortasından bu yana etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin çeşitli şehirlerinde toplamda 9 binin üzerinde ev yıkılırken, çok sayıda köprü ve otoyol hasar gördü. Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle son 5 haftada Belucistan’da 99, Sindh’te 70, Hayber Pahtunhva’da 61 ve Pencap eyaletinde 60 kişinin öldüğünü ve toplamda 284 kişinin yaralandığını açıkladı. Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. AA

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.