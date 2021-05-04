Pakistan’dan İslamofobi ile mücadele çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, İslâm İşbirliği Teşkilâtı’na (İİT) İslamofobi ile kararlı şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Başşehir İslamabad’da İİT’ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Başbakan Han, burada yaptığı açıklamada, İslâm ülkelerinin, İslâm Peygamberi Hazreti Muhammed’e (asm) yönelik küfür muhtevalı ifadelerin 1,5 milyar Müslüman’ı yaraladığı ve bunun bir ifade hürriyeti meselesi olmadığı konusunda Batılı ülkeleri ikna etmede başarısız olduğunu söyledi. Han, ne zaman bir terör olayı meydana gelse Batılı ülkelerin bütün İslâm dünyasını kötülediğine dikkat çekerek, ferdî eylemlerin bütün Müslümanların eylemiymiş gibi adlandırılmaması gerektiğini ifade etti.

İslam’ı terörle bağdaştırmak haksızlık

İslâm’ın ve bütün Müslümanların, herhangi bir kişi tarafından işlenen terörün her türlüsünü ve tezahürünü şiddetle kınadığını belirten Han, “İslâm’ı terörle bağdaştırmak kesinlikle haksızlık.” dedi. İslâm’ın “radikalizm ve terör” ile ilişkilendirilmesi ve İslamofobiye karşı kararlı şekilde mücadele edilmesi konusunda İİT’ye çağrıda bulunan Han, örgüte, uluslar arası topluluğun, Müslümanların İslâm Peygamberi Hazreti Muhammed’e (asm) ve Kur’ân-ı Kerîm’e karşı derin sevgi ve hürmetlerini anlaması için birlikte çalışmayı teklif etti.

