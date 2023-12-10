Pakistan’dan sessiz kalan dünyaya tepki

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İsrail’in Gazze’de döktüğü kana sessiz kalan dünyaya tepki göstererek, uluslararası toplumun tüm insanlara eşit davranmayarak büyük bir hata yaptığını söyledi.

Başkent İslamabad’daki Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Alvi, kadın ve çocuklar dahil binlerce kişinin Filistin’de ve Keşmir’de vahşice öldürüldüğünü fakat güçlü ülkelerin bu duruma sessiz kaldığını vurguladı. Birleşmiş Milletler’e “savaşa hayır” hedefini takip etmesi çağrısında bulunan Alvi, “Gazze’de masum çocukların ve halkın öldürülme şeklinin barış üzerinde uzun bir etkisi olacak çünkü bu acıları yaşayanların böyle bir barbarlığı unutması çok zor olacak.” dedi. AA

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