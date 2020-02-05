Pakistan'dan taziye mesajı

Pakistan, Van'da yaşanan çığ felaketinde vefat edenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan halkı ve hükümeti olarak Türkiye'nin doğusundaki Van şehrinde düşen çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz." denildi. Çığda vefat edenler için üzüntülerin ifade edildiği açıklamada, "Çığ altında kalanlara sağ ulaşılması için dua ediyoruz." sözlerine yer verildi. Açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtilerek "Pakistan halkı ve hükümeti, her zaman kardeş Türk halkı ve hükümetine desteğini sürdürecektir. Bu acı günde Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazırız." denildi. AA

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