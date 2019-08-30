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30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Pakistan halkı Keşmirliler için sokağa çıktı

30 Ağustos 2019, Cuma 15:24
Pakistanlılar, "Keşmir Saati" etkinliği kapsamında yerel saatle 12.00-12.30'da, Keşmir halkıyla dayanışmasını ortaya koymak için sokağa çıktı.

Pakistan'da halk, Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Keşmir halkına destek için sokaklara çıktı.

"Dawn" gazetesinin haberine göre, Han'ın dünkü çağrısının ardından Pakistanlılar, "Keşmir Saati" etkinliği kapsamında yerel saatle 12.00-12.30'da, Cammu Keşmir halkıyla dayanışmasını ortaya koymak için sokağa çıktı.

Ülke genelinde düzenlenen etkinliklere katılan eğitim kurumları, devlet ve özel daireler, bankalar, tüccarlar, avukatlar ve askeri yetkililer, Keşmir halkıyla dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Söz konusu öğle saatinde ülkedeki tüm trafik ışıkları kırmızı yandı.

"Tüm dünya, Keşmir'de neler olduğunu görüyor"

İmran Han, Başbakanlık binası önünde düzenlenen asıl etkinlikte toplanan kalabalığa seslenerek, "Bugün, tüm Pakistan, nerede Pakistanlılar varsa ister öğrenci olsun, ister esnaf veya işçi, bugün hepimiz Keşmirlilerin yanındayız." dedi.

Keşmir halkının çok zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Han, "Müslümanların, eşit vatandaş olmadığını ve onlara bir ders verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bugün, tüm dünya Keşmir'de neler olduğunu görüyor." ifadesini kullandı.

Han, tüm yabancı liderlere, "Eğer uluslararası toplum, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 'faşist hükümetine' karşı gelmezse, etkisinin tüm dünyada hissedileceğini" aktardığını söyledi.

Cammu Keşmir'de halkın yaklaşık dört haftadır sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya kaldığına işaret eden Han, Pakistan halkının, "bağımsızlıklarını kazanana kadar Keşmirlilerle dayanışma içinde olacağını" kaydetti.

Han, Hindistan'ın, Azad Cammu Keşmir'de herhangi bir eylemde bulunmayı planladığı takdirde "her tuğlanın, bir taşla karşılık bulacağını" ifade etti.

"Geo" kanalının haberinde de Han'ın, "Hindisitan'ın (Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir'de) herhangi bir eylemine karşılık vereceğimize dair açıkça bir mesaj vermek istiyorum. Silahlı kuvvetlerimiz her şeye hazır." sözlerine yer verildi.

Pakistan Başbakanı'ndan, Cammu Keşmir halkına "destek" çağrısı

Han, dün yaptığı açıklamada, cuma günü saat 12.00-12.30'da "Keşmir Saati" etkinliği kapsamında, Keşmir ile Pakistan'ın dayanışmasını net şekilde ortaya koymak için halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.

Başbakan Han, "Irkçı Hint baskısına, insanlık dışı 24 saatlik sokağa çıkma yasağına, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Keşmirli sivillerin günlük olarak yaralanması ve öldürülmesine ve Modi hükümetinin tüm etnik temizlik adımlarına karşı" Cammu Keşmir'in arkasında olduklarına dair kararlı bir mesaj göndermek için Pakistanlılardan işlerine yarım saat ara vererek, yollara çıkmasını istemişti.

Birkaç gün önce yaptığı açıklamada Han, eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna kadar "Keşmir" konusunda, ülkesinde her hafta 30 dakikalık etkinlik olacağını bildirmişti.

BM Genel Kurulunda, Keşmir meselesiyle ilgili konuşacağını kaydeden Han, "Keşmir'in elçisi gibi hareket edeceğim." demişti.

Hindistan'ın bu ayın başında Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırması ve eyaleti iki birlik toprağına bölme kararı sonrası bölgede kısıtlamalar devam ediyor.

AA

Etiketler: Pakistan, Keşmir, Hindistan, BM
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