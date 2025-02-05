Papa: Çocuklar ölmesin

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, etkinliğe katılanlardan, her gün hakları çiğnenen ve görmezden gelinen çocuklara yardım edilmesini ve onları korumaları için yeni yollar açmalarını istedi.

Papa Franciscus, “Bugün halen, milyonlarca çocuğun hayatı yoksulluk, savaş, eğitimden mahrum şekilde ve adaletsizlik, sömürüyle şekillenmektedir. En yoksul ülkelerde ya da trajik çatışmaların olduğu bölgelerde çocuklar ve gençler, korkunç zorluklarla yüzleşmek zorunda kalıyor” dedi. Dünyada son dönemdeki savaş, çatışma ve bombardımanlara dikkati çeken Papa, “Ne yazık ki son zamanlarda hemen her gün gördüğümüz kabul edilemez bir durum var: Bombaların altında ölen çocuklar. Onlar; iktidarların, ideolojinin ve milliyetçiliğin çıkarlarına kurban ediliyor. Gerçekte hiçbir şey, bir çocuğun hayatından önemli değildir. Çocukları öldürmek geleceği inkar etmektir” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 265

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.