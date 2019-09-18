Paris'te uçan taksi denemeleri yapıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te özel bir şirket tarafından tasarlanan ‘uçan’ elektrikli taksi Seine Nehri üzerinde test sürüşünü gerçekleştirdi. Suyun üzerinden giden bu aracın trafik yükünü hafifletmesi ve ‘temiz’ bir alternatif olması amaçlanıyor.

‘Sea Bubble’ (Deniz köpüğü) adlı şirketle aynı adı taşıyan Seine Nehri üzerindeki test sürüşünde, Eiffel Kulesi ile Notre Dame Katedrali arasındaki yolu sadece birkaç dakikada tamamladı. Saatte 30 kilometre hız yapabilen araç hiç ses çıkarmıyor, herhangi bir dalga oluşturmuyor ve ayrıca hiç karbondioksit salmıyor.

Sea Bubble CEO’su ve rüzgar sörfü şampiyonu İsveçli Anders Bringdal, “Bubble taksilerinin 2020’nin ilk üç ayında hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.

Şirket, Cenevre, Miami ve Saint-Tropez gibi şehirlerden de davet aldığını açıkladı.

Dört kişiyi taşıyabilecek bu aracın ilk prototipi yine Seine’de 2017’de denenmişti. Belediye Başkanı Anne Hidalgo da araçla bir tur atmıştı.

Paris Şehir Konseyi, 2030 yılında şehirde tamamen elektrikli ve hidrojenli araçların kullanılması için kısıtlamalara gidileceğini duyurmuştu.