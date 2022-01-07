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7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Portekiz'de kısmi kapanma uzatıldı

07 Ocak 2022, Cuma 12:57
Portekiz hükümeti, Kovid-19'un omicron varyantından kaynaklanan yüksek vaka artışlarına karşı uyguladığı kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzattı.

Hükümet, öne çekilerek 25 Aralık'ta başlanan ve 10 Ocak'ta sona ermesi öngörülen ülkeye hava yoluyla girişlerde negatif test zorunluluğu, temel ihtiyaç olmayan tüm iş yerlerinde evden çalışma, alışveriş merkezlerinde kapasite düşürülmesi, eğlence yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamaları içeren önlemleri 14 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı.

Ülkede 10 Ocak'ta başlayacak yüz yüze eğitimde ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Hava yoluyla girişlerde negatif sonuçlu Kovid-19 testi zorunluluğunun 9 Şubat'a kadar devam edeceği Portekiz'de 3. doz aşı olanlar hariç bar ve diskolara girişlerde veya toplu etkinliklere katılımda da negatif test sonucu gösterme uygulaması sürecek.

Açık alanda alkol tüketiminin yasaklandığı ülkede günlük vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviye olan 39 bine kadar çıktı.

Başbakan Antonio Costa, Noel ve yılbaşı tatillerinin etkisiyle vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda daha da artmasını öngördüklerini, yeni vakaların yüzde 90'ının omicron varyantı olduğunu ve temkinli hareket edeceklerini söyledi.

Etiketler: Portekiz, kısmi kapanma
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