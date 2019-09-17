'Psikopat Netanyahu’yu devirmek istiyoruz'

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, Filistinli seçmenin ülkedeki aşırı sağı ve Başbakan Binyamin Netanyahu’yu devirmek için bugün sandık başına gittiğini söyledi.

İsrail'de Filistin'in geleceği açısından kritik seçim

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde oyunu kullanan Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz bu psikopat Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağın iktidarına devam etmesini engellemek ve onları devirmeye katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Birincisi 9 Nisan’da yapılan genel seçimlere işaret eden Avde, "Sabahtan beri yaptığım gözlem kadarıyla bu seçimlere katılım geçen seçimlere oranla giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Avde, Filistinlilerin ikinci sınıf vatandaş olmaya itildiğini ancak buna izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu seçimler tarihidir ve bir dönüm noktası mesabesindedir. Halkımız meydan okumalara göğüs gerebilecek güçtedir." diye konuştu.

İsrailliler yenilenen seçim için sandık başında

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak 35 milletvekili çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek yeniden seçim kararı alınmıştı.

Filistinlilerin ittifakı üçüncü sırada

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al), Birleşik Arap Listesi (İslami Hareket) ve Balad (Tecemmu) partileri, seçime ortak listeyle giriyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, söz konusu partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun sandıktan üçüncü olarak çıkması ve 9 ila 12 arasında milletvekilini meclise göndermesi bekleniyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin 2015’teki seçimlere katılımı yüzde 63 iken, 2019’daki seçimlerde ise bu oran yüzde 50’ye kadar gerilemişti.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, yaklaşık 9 milyonluk ülkede nüfusun 2 milyona yakını Filistinlilerden oluşuyor ve bu oran nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Tel Aviv yönetimi, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak vatandaşlık elde eden Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlarken, onlar kendilerini 1948 Filistinlileri olarak tanımlıyor.