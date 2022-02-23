Putin'den 'diyalog' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uluslararası ilişkilerde doğrudan ve dürüst diyaloğa açık olduklarını belirtti, ancak ülkesinin savunma kapasitesini güvence altına almanın kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Putin, Vatan Savunucuları Günü'nde yaptığı konuşmada, Rus silahlı kuvvetlerinin ülkesinin ulusal güvenliğini, istikrarını, kalkınmasını ve vatandaşlarının barışçıl hayatlarını korumakla görevli olduğunu kaydetti.

TASS Haber ajansı Putin'in "Silahların kontrolü sistemi gibi ya da NATO'nun askeri faaliyetleri gibi uluslararası durumun ne kadar zorlu olduğunu, mevcut zorlukların hangi riskleri ortaya çıkardığını görüyoruz" diye konuştuğunu aktardı.

Putin konuşmasında "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa açık, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışında; ancak şunu tekrar etmeliyim, Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarının güvenliği koşulsuzdur" dedi ve bu nedenle Rus ordusunu ve donanmasını geliştirmeye ve etkinliğini arttırmaya devam edeceklerini söyledi.