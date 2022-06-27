Putin, işgalden sonra ilk kez yurt dışına çıkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'taki Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez yurt dışı seyahatine çıkacak.

Putin'in bu hafta Orta Asya'daki iki eski Sovyetler Birliği ülkesi Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Rossiya 1 devlet televizyonunun Kremlin muhabiri Pavel Zarubin, Putin'in Duşanbe ve Aşkabat'a gideceğini; ardından Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşeceğini söyledi. Putin, Duşanbe'de, yakın müttefiki ve ülkenin 1992'den beri lideri olan Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile bir araya gelecek. Putin'in Aşkabat'ta Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de aralarında bulunduğu Hazar ülkeleri devlet başkanları zirvesine katılması bekleniyor. Son yurt dışı gezisini Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde Çin'e yapan Putin, Şi Cinping ile 'sınırsız dostluk' anlaşması imzalamıştı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 370

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.