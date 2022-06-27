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27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Putin, işgalden sonra ilk kez yurt dışına çıkıyor

27 Haziran 2022, Pazartesi 16:08
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'taki Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez yurt dışı seyahatine çıkacak.

Putin'in bu hafta Orta Asya'daki iki eski Sovyetler Birliği ülkesi Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. 

Rossiya 1 devlet televizyonunun Kremlin muhabiri Pavel Zarubin, Putin'in Duşanbe ve Aşkabat'a gideceğini; ardından Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşeceğini söyledi. 

Putin, Duşanbe'de, yakın müttefiki ve ülkenin 1992'den beri lideri olan Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile bir araya gelecek. 

Putin'in Aşkabat'ta Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de aralarında bulunduğu Hazar ülkeleri devlet başkanları zirvesine katılması bekleniyor.

Son yurt dışı gezisini Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde Çin'e yapan Putin, Şi Cinping ile 'sınırsız dostluk' anlaşması imzalamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Putin, işgal, yurt dışı
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